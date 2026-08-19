Канадський суд відмовив Росії у поверненні арештованого літака

Федеральний суд Канади підтвердив відмову Оттави зняти санкції з російської вантажної авіакомпанії "Волга-Дніпро" та її колишнього голови. Літак Ан-124 компанії й далі залишається під арештом в аеропорту Торонто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання United24 Media .

Що вирішив суд

Федеральний суддя відхилив спробу авіакомпанії "Волга-Дніпро" скасувати санкційний статус, який Канада запровадила проти самої компанії та особисто проти її колишнього директора.

За висновком судді, авіакомпанія не змогла довести, що рішення міністерства було "необґрунтованим або процесуально несправедливим" - саме на це компанія неодноразово посилалася у своїй скарзі.

Аргументи сторін

"Волга-Дніпро" наполягала, що припинила перевезення військових вантажів ще у 2018 році і не має жодного стосунку до повномасштабного вторгнення Росії.

Натомість канадське міністерство закордонних справ стверджувало, що компанія допомагала Москві обходити обмеження союзників на товари військового чи іншого чутливого призначення, посилаючись на виявлені контракти та субсидії.

Історія арешту літака

Канада вперше заарештувала Ан-124 у червні 2023 року в аеропорту Торонто - літак приземлився там ще перед повномасштабним вторгненням 2022 року і не зміг вилетіти після закриття повітряного простору.

Ан-124 - один із найбільших серійних вантажних літаків у світі, розрахований на надважкі вантажі. За час простою на ньому накопичився борг за паркування, що перевищив мільйон доларів.

У лютому 2025 року Оттава розширила рішення про арешт, включивши до нього ширше коло осіб, які, за даними влади, володіють літаком чи контролюють його - зокрема групу компаній "Волга-Дніпро", колишнього голови Алєксєя Ісайкіна та Ощадбанк Росії.

Що означає рішення суду насправді

Рішення про арешт передає контроль над літаком федеральному міністру громадських робіт, але саме по собі не передає право власності на нього Канаді. Арешт активу - це ще не конфіскація: щоб остаточно позбавити компанію права власності, Канаді потрібно окремо звернутися до суду провінції.

Це рішення також є своєрідною перевіркою для власної санкційної моделі Канади - за словами Оттави, це єдиний серед країн G7 режим, що дозволяє не лише заморожувати, а й конфісковувати та перерозподіляти активи підсанкційних осіб, зокрема спрямовуючи кошти на відбудову, відновлення міжнародного миру чи компенсації постраждалим.