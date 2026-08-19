Канадский суд отказал России в возвращении арестованного самолета

Федеральный суд Канады подтвердил отказ Оттавы снять санкции с российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" и ее бывший глава. Самолет Ан-124 компании продолжает оставаться под арестом в аэропорту Торонто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание United24 Media .

Что решил суд

Федеральный судья отклонил попытку авиакомпании "Волга-Днепр" упразднить санкционный статус, который Канада ввела против самой компании и лично против ее бывшего директора.

По заключению судьи, авиакомпания не смогла доказать, что решение министерства было "необоснованным или процессуально несправедливым" - именно на это компания неоднократно ссылалась в своей жалобе.

Аргументы сторон

"Волга-Днепр" настаивала, что прекратила перевозку военных грузов еще в 2018 году и не имеет никакого отношения к полномасштабному вторжению России.

Канадское министерство иностранных дел утверждало, что компания помогала Москве обходить ограничения союзников на товары военного или другого чувствительного назначения, ссылаясь на выявленные контракты и субсидии.

История ареста самолета

Канада впервые арестовала Ан-124 в июне 2023 года в аэропорту Торонто - самолет приземлился там еще перед полномасштабным вторжением 2022 года и не смог вылететь после закрытия воздушного пространства.

Ан-124 - один из крупнейших серийных грузовых самолетов в мире, рассчитанный на сверхтяжелые грузы. За время простоя на нем накопился долг за парковку, превысившую миллион долларов.

В феврале 2025 года Оттава расширила решение об аресте, включив в него более широкий круг лиц, которые, по данным властей, владеют самолетом или контролируют его - в частности, группу компаний "Волга-Днепр", бывшего главы Алексея Исайкина и Сбербанк России.

Что означает решение суда на самом деле

Решение об аресте передает контроль над самолетом федеральному министру общественных работ, но само по себе не передает право собственности на него Канаде. Арест актива - это еще не конфискация: чтобы окончательно лишить компанию права собственности, Канаде нужно отдельно обратиться в суд провинции.

Это решение является своеобразной проверкой для собственной санкционной модели Канады - по словам Оттавы, это единственный среди стран G7 режим, позволяющий не только замораживать, но и конфисковывать и перераспределять активы подсанкционных лиц, в частности направляя средства на восстановление, восстановление международного мира или компенсации пострадавшим.