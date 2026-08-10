Канада вдарила санкціями по компанії, що постачає військову техніку Росгвардії

Йдться про оборонну компанію Streit Group, яка виробляє броньовані транспортні засоби та іншу військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Канади Аніти Ананд в Х.

Канада ввела санкції проти Streit Group

Канада ухвалює санкції проти цієї компанії на підставі численних підтверджень. Адже Streit Group постачає виготовлені нею броньовані транспортні засоби для Російської національної гвардії.

"Росгвардія бере участь у війні Росії проти України", - наголосила Ананд.

У МЗС Канади зауважили, що оголошені санкції зменшать військовий потенціал Росії у війні проти України. Тому що порушать та обмежать здатність Streit Group постачати військові технології та обладнання до Росії.

"Канада залишається непохитною у своїй прихильності суверенітету, територіальній цілісності та народу України, який продовжує захищати свою країну та свої права в умовах жорстокої агресії з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Реакція України

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Канаді за подібне рішення.

"Кожна компанія, яка постачає технології, обладнання чи комплектуючі до російського ВПК, сприяє підтримці її агресивної війни проти України і повинна понести за це відповідальність", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна отримала від Канади великий пакет допомоги для захисту неба. Крім того, найближчим часом очікується надходження додаткових оборонних засобів.