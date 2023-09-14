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У Канаді показали, як навчають українських військових медиків

Четвер 14 вересня 2023 00:18
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У Канаді показали, як навчають українських військових медиків Фото: у Канаді показали, як навчають українських військових медиків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили Канади показали, як українські військові медики навчаються діяти у стресових ситуаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канадської тренувальної місії UNIFIER.

"Привнесення видовищ, звуків та відчуття терміновості підвищує ефективність бойової медичної підготовки, яку медики Збройних сил Канади проводять для Збройних сил України під час операції UNIFIER", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що канадські військові у рамках операції UNIFIER з 2015 року навчили різним навичкам понад 37 тисяч українських військових. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну канадські інструктори залишили територію України, проте за кілька місяців навчальний процес був відновлений у Британії, Польщі та Латвії.

Військова допомога Канади Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Канада посилила свою військову підтримку України. Зазначимо, що на початку липня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки. До нього увійшли камери для безпілотників.

Також 10 червня уряд Канади оголосив, що передасть українським військовим 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow та 10 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів.

Крім того, Канада передала українським військовим бронемашини Senator. Це бронемашини підвищеної прохідності канадського виробника Roshel.

Крім того, Канада увійшла до коаліції держав, створеної для навчання ВПС України експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Канада Допомога Україні Військова допомога
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