Резніков показав бронемашини Senator, які Україні передала Канада

Резніков подякував канадським колегам Аніті Ананд та Біллу Блеру, а також народу Канади за передані броньовані машини. Він наголосив, що Канада і Україна мають однакові погляди на ситуацію на полі бою.

Сам міністр зробив тест-драйв броньовика для ЗСУ. Резніков спробував поїздити на Senator по бездоріжжю.

"Ці бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань і врятують тисячі життів. Адже це люди перемагають у війні", - зазначив глава Міноборони.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

These armored vehicles aid in the protection of our troops during combat missions. They will save thousands of lives of our soldiers. Because, after all, it is the people who can win this war.

I'm glad we share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc