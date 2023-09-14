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В Канаде показали, как обучают украинских военных медиков

Четверг 14 сентября 2023 00:18
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В Канаде показали, как обучают украинских военных медиков Фото: в Канаде показали, как обучают украинских военных медиков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Канады показали, как украинские военные медики обучаются действовать в стрессовых ситуациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канадской тренировочной миссии UNIFIER.

"Привнесение зрелищ, звуков и ощущения срочности повышает эффективность боевой медицинской подготовки, которую медики Вооруженных сил Канады проводят для Вооруженных сил Украины во время операции UNIFIER", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что канадские военные в рамках операции UNIFIER с 2015 года обучили различным навыкам более 37 тысяч украинских военных. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев учебный процесс был восстановлен в Британии, Польше и Латвии.

Военная помощь Канады Украине

С первых дней полномасштабного вторжения РФ Канада усилила свою военную поддержку Украины. Отметим, что в начале июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете поддержки Украины и укреплении трансатлантической безопасности. В него вошли камеры для беспилотников.

Также 10 июня правительство Канады объявило, что передаст украинским военным 287 дополнительных ракет АИМ-7 Sparrow и 10 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, Канада передала украинским военным бронемашины Senator. Это бронемашины повышенной проходимости канадского производителя Roshel.

Кроме того, Канада вошла в коалицию государств, созданную для обучения ВВС Украины эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.

Все детали очередного теракта российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

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