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В Канаде коронавирусом заболело 60,7 тысяч человек

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 06:47
В Канаде коронавирусом заболело 60,7 тысяч человек
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

Более 50% от общего количества инфицированных проживает в провинции Квебек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Канаде достигло 60 тысяч. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные правительством Канады.

Так, по состоянию на вечер 4 мая COVID-19 подтвердили у 60,772 жителей Канады. Умерли от коронавируса 3854 человека.

В то же время, тест сдали 919 368 человек, то есть 93% получили отрицательный результат. Смертность пока немного превышает 6%.

Свыше 50% (32,623 человек) от общего количества инфицированных проживает в провинции Квебек, из них более 16 тысяч в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится более четверти всех канадских случаев инфицирования COVID-19.

Напомним, в мире зафиксировано 3 635 934 случаев заболевания коронавирусом. Из них 251 612 закончились смертью больного. Выздоровели 1 187 420 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, глава ВОЗ сообщил, что пандемия коронавируса далека от завершения. При этом он обратил внимание, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением количества новых случаев COVID-19.

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