ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВОЗ: пандемия коронавируса еще далека от завершения

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 18:56
ВОЗ: пандемия коронавируса еще далека от завершения
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)  

ВОЗ обеспокоена тенденциями в Восточной Европе, Африке и Латинской Америки

Пандемия коронавируса COVID-19 на сегодня далека от завершения. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

В частности, он обратил внимание на то, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением числа новых случаев COVID-19.

"Мы по-прежнему настоятельно призываем страны находить, изолировать, тестировать и обрабатывать все случаи и отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить продолжение этих снижающихся тенденций… Пандемия еще далека от завершения. ВОЗ по-прежнему обеспокоена растущими тенденциями в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах", - отметил Гебреисус.

По его словам, данные о выявленных случаях и смертности в этих регионах занижены из-за низкого потенциала тестирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-19. В то же время в Украине зафиксировано почти в три раза больше летальных исходов.

Также ранее стало известно, что ВОЗ не зафиксировала ни одного случая передачи коронавируса от животного к человеку.

Второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно, - Шмыгаль
Новости Украины ВОЗCOVID-19Коронавирус
News
On Top