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У Канаді на коронавірус захворіло більше 60 тис. людей

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 06:47
У Канаді на коронавірус захворіло більше 60 тис. людей
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Понад 50% від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у Канаді досягла 60 тисяч. Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

Так, станом на вечір 4 травня COVID-19 підтвердили у 60,772 мешканців Канади. Померло від коронавірусу 3854 людини.

Водночас, тест здало 919 368 осіб, тобто 93% людей отримали негативний результат. Смертність наразі трохи перевищує 6%.

Понад 50% (32,623 осіб) від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек, з них понад 16 тисяч у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає більше чверті усіх канадських випадків інфікування COVID-19.

Нагадаємо, у світі зафіксовано 3 635 934 випадків захворювання на коронавірус. З них 251 612 закінчилися смертю хворого. Одужали 1 187 420 осіб.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації.

Крім цього, глава ВООЗ повідомив, що пандемія коронавірусу далека від завершення. При цьому він звернув увагу, що в європейських країнах слабшають обмеження у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків COVID-19.

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