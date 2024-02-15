Канада зняла санкції з чотирьох росіян, серед них екс-дружина Фрідмана

Уряд Канади зняв санкції з чотирьох осіб, зокрема колишньої дружини мільярдера Михайла Фрідмана Ольги Айзіман. Суд постановив, що вона фінансово не залежить від олігарха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Canada Gazette.

Причиною виключення зі списку вказано, що Айзіман, що потрапила під санкції Канади 27 травня 2022 року, більше не відповідає критеріям запровадження обмежень.

За даними видання Politico, канадські санкції також зняті з колишніх заступників голови правління російського "Сбербанку" Олександри Буріко та Сергія Мальцева, а також члена Ради директорів "Газпрому" Олександра Душка. Усі троє потрапили під санкції країни разом із Айзіман.

У 2023 році Айзіман було виключено зі списку санкцій ЄС. 25 жовтня суд Європейського Союзу ухвалив рішення про скасування всіх обмежень, вжитих проти колишньої дружини Фрідмана, оскільки її зв'язок з колишнім чоловіком на момент запровадження санкцій, не було встановлено.

Суд вирішив, що Айзіман фінансово не залежить від Фрідмана. Матеріали справи не містили жодних доказів того, що колишнє подружжя підтримує фінансові чи економічні зв'язки. Фрідман не сплачував аліменти Ользі з 2009 року. Встановлено, що вона самостійно заробляє кошти шляхом інвестицій та роботи у сфері дизайну інтер'єрів.

Водночас Ольга Айзіман продовжує перебувати під санкціями України, Швейцарії та Великої Британії.

Санкції проти Михайла Фрідмана

Президент Володимир Зеленський 7 листопада 2023 року запровадив санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

У жовтні Високий суд Лондона не дозволив Фрідману повернутися до Британії і витрачати гроші на свій особняк.

Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Фрідману щодо відмивання 100 млн гривень через український "Сенс Банк" (колишній "Альфа-банк").

У грудні Служба безпеки України повідомила про підозру Фрідману. Він профінансував на мільярди рублів декілька оборонних заводів в Росії.

Згодом СБУ оголосила олігарха в розшук.

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