Канада сняла санкции с четырех россиян, среди них экс-супруга Фридмана

Правительство Канады сняло санкции с четырех граждан РФ, в частности бывшей жены миллиардера Михаила Фридмана Ольги Айзиман. Суд постановил, что она финансово не зависит от олигарха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Canada Gazette.

Причиной исключения из списка указано, что Айзиман, попавшая под санкции Канады 27 мая 2022 года, больше не соответствует критериям введения ограничений.

По данным издания Politico, канадские санкции также сняты с бывших заместителей председателя правления российского "Сбербанка" Александры Бурико и Сергея Мальцева, а также члена Совета директоров "Газпрома" Александра Душко. Все трое попали под санкции страны вместе с Айзиман.

В 2023 году Айзиман была исключена из санкционного списка ЕС. 25 октября суд Европейского Союза принял решение об отмене всех ограничений, принятых против бывшей жены Фридмана, поскольку ее связь с бывшим мужем на момент введения санкций, не была установлена.

Суд решил, что Айзиман финансово не зависит от Фридмана. Материалы дела не содержали никаких доказательств того, что бывшие супруги поддерживают финансовые или экономические связи. Фридман не платил алименты Ольге с 2009 года. Установлено, что она самостоятельно зарабатывает средства путем инвестиций и работы в сфере дизайна интерьеров.

В то же время Ольга Айзиман продолжает находиться под санкциями Украины, Швейцарии и Великобритании.

Санкции против Михаила Фридмана

Президент Владимир Зеленский 7 ноября 2023 года ввел санкции против девяти юридических лиц. Часть из них связана с российским олигархом Михаилом Фридманом.

Высокий суд Лондона не позволил Фридману вернуться в Британию и тратить деньги на свой особняк.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху Фридману по отмыванию 100 млн гривен через украинский "Сенс Банк" (бывший "Альфа-банк").

В декабре Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Фридману. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов в России.

Позже СБУ объявила олигарха в розыск.

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