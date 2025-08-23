UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Канада збирається скасувати більшість мит на товари з США

Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канада до 1 вересня скасує більшість тарифів на американські товари. Проте мита на стратегічний імпорт залишаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Канади Марка Карні, якого цитує CBC News.

Карні у п'ятницю, 22 серпня, оголосив, що Канада скасує всі тарифи на американські товари, що охоплюються угодою між Канадою, США та Мексикою (CUSMA).

Прем'єр також додав, що Канада збереже митні тарифи на сталь, алюміній та автомобілі, поки уряд працює зі США над створенням нових торгівельних відносин між двома країнами.

За його словами, зараз 85% торгівлі Канади зі США - безмитні, що є кращою угодою, ніж в інших країнах. 

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "хоче бути дуже добрим до Канади".

"Мені дуже подобається Карні. Я думаю, що він хороша людина, і ми вчора мали дуже гарну розмову", - сказав він у п’ятницю в Овальному кабінеті.

Митні тарифи Трампа

На початку квітня президент США Дональд Трамп увів безпрецедентні мита на імпорт. Цей крок сколихнув світові ринки. Але вже 9 квітня Трамп призупинив додаткові тарифи для низки країн. Йдеться про понад 75 країн, що звернулися до США з пропозицією переговорів.

Наразі США продовжують вести перемовини з країнами, з деякими державами вже були укладені торгові угоди. Так, у Трампа досягли домовленості з ЄС щодо митних тарифів. Трамп оголосив про запровадження 15% загального мита на імпорт із 27 країн ЄС.

Також Трамп запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії.- одному з найбільших торговельних партнерів Росії.

