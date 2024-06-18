Канада запроваджує санкції проти низки росіян через смерть Навального

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

Обмеження будуть запроваджені відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи щодо Росії. Вони запроваджуються у зв'язку зі смертю 16 лютого 2024 року ув'язненого російського опозиційного лідера Олексія Навального та продовженням грубих і систематичних порушень прав людини у країні.

Об'єктами розслідування є високопосадовці та високопоставлені співробітники російських слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції, які були причетні до жорстокого поводження з російським опозиціонером та його смерті.

Зокрема, йдеться про отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" у 2020 році, його незаконне затримання в московському аеропорту в 2021 році після після лікування від отруєння в Німеччині, недотримання його прав людини під час ув'язнення, нерозслідування причин його смерті та тривалу затримку з передачею його останків родині.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі підтвердила незмінну прихильність Канади до притягнення до відповідальності тих, хто порушує права людини, зокрема до боротьби з режимом диктатора Володимира Путіна і перетворенням Росії на країну, вільну від корупції.

"Оскільки ми живемо в період численних взаємопов'язаних криз, важливо тримати в центрі уваги зусилля росіян у їхній боротьбі за основні права і свободи. Сьогоднішні санкції ще раз демонструють потужний фронт проти грубих порушень прав людини з боку Кремля та придушення російського громадянського суспільства і політичної опозиції", - зазначила Жолі.

Смерть опозиціонера Олексія Навального

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний розпочав свою антикорупційну кампанію у 2007 році. З 2011 по 2020 рік Кремль неодноразово звинувачував та ув'язнював його за підставними звинуваченнями.

У серпні 2020 року російські спецпризначенці отруїли політика хімічною речовиною "Новачок", що заборонена Конвенцією про заборону хімічної зброї. Навального вивезли до Німеччини, де він більше 5 місяців перебував на лікуванні.

У січні 2021 року він повернувся до Росії та був негайно затриманий в аеропорту. Політику спочатку присудили більше трьох років, а згодом, за іншою справою, засудили до 30 років позбавлення волі.

16 лютого 2024 року Олексій Навальний помер у колонії. Російські ЗМІ повідомляли, що причиною смерті став відрив тромбу, однак низка західних країн припускає, що спецслужби могли умисно отруїти політика.