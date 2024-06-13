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Канада запровадила санкції проти коханки Путіна та авіакомпанії "Победа": хто ще у списку

Четвер 13 червня 2024 19:46
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Канада запровадила санкції проти коханки Путіна та авіакомпанії "Победа": хто ще у списку Фото: Катерина Мізуліна (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Канада ввела санкції проти глави Мінпромторгу Росії Антона Аліханова і глави Ліги безпечного інтернету Катерини Мізуліної. Загалом під санкції потрапили 11 фізичних осіб і 16 юридичних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ Канади.

"Ці санкції спрямовані проти багатьох фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформаційних та пропагандистських операцій, включно з тими, що були визначені канадським Механізмом швидкого реагування", - сказано у повідомленні.

Відомо, що під санкції потрапили підприємства російського військово-промислового комплексу, які постачають ключові технології та електричні компоненти для підтримки військових зусиль Росії. Також санкції спрямовані на суб'єктів, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ Росії до санкційних товарів або до доходів від нафти, проданої за ціною, вищою за встановлену "Великою сімкою".

До санкційного списку потрапили:

  • новий глава Мінпромторгу Антон Аліханов;
  • медіаменеджер Арам Габерлянов;
  • авіакомпанія "Победа";
  • АТ "Електроагрегат";
  • АТ "Електроавтоматика";
  • Новоросійське морське пароплавство ("Новошип");
  • Російська національна перестрахувальна компанія;
  • "Российская газета"
  • телеканали "Таврія ТВ" і "Маріуполь 24";
  • навчальний центр МВС Росії в Манагуа (Нікарагуа).

Також до санкційного списку потрапила член Громадської палати Катерина Мізуліна. Детально про те, хто це та чому її вважають коханкою російського диктатора Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Санкції Канади проти Росії

Варто зазначити, що Канада є одним з ключових союзників України. Уряд Канади постійно посилює тиск на Російську Федерацію, запроваджуючи санкції не лише проти російських громадян, але й проти союзників Москви, таких як Білорусь.

Нещодавно Канада ввела санкції проти колишніх соратників президента-втікача Віктора Януковича.

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