Канада ввела санкції проти компаній, які перевозили балістичні ракети з КНДР до РФ

Канада сьогодні, 21 травня, ввела санкції проти компаній, які допомагали доправляти балістичні ракети з КНДР до Росії. Їх потім використовували для бомбардувань України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі .

"Сьогоднішні санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які сприяли незаконному транспортуванню зброї, включно з балістичними ракетами, з Північної Кореї до Росії. Є зареєстровані докази того, що цю зброю Кремль використовував для ведення агресивної війни проти України у 2023 і 2024 роках", - пише МЗС Канади.

Хто потрапив під обмеження

Зазначається, що двоє осіб, які потрапили сьогодні під санкції, є високопоставленими представниками російських підприємств, які тісно пов'язані з російськими військовими і беруть участь у транспортуванні зброї з Північної Кореї до Росії.

Шість організацій, які потрапили сьогодні під санкції, є російськими судноплавними компаніями, що володіють, управляють та експлуатують літаки, а також вантажні судна, які використовували для завершення поставок зброї з Північної Кореї в Росію.

Співпраця РФ і Канади загрожує Європі

Жолі повідомила, що Канада засуджує військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, яка має наслідки для безпеки в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі.

"Канада залишається непохитною у своїй прихильності суверенітету України та її народу перед обличчям жорстоких дій Кремля", - додала вона.