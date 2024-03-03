Канада розширила список санкцій росіян: хто в нього потрапив

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про новий пакет санкцій проти росіян. До нього потрапили 6 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Канади .

Новий пакет санкцій, пов'язаний зі смертю лідера російської опозиції Олексія Навального і грубими і систематичними порушеннями прав людини в Росії, що продовжуються.

До списку потрапили:

керівник управління ФСВП з Ямало-Ненецького автономного округу Ігор Ракитін;

начальник виправної колонії у селищі Харп Вадим Калінін.

Олександр Воропаєв;

Марина Бобек;

Катерина Фролова;

Кирило Никифоров.

Імовірно, йдеться про слідчого, прокурорів та суддю, які так чи інакше були пов'язані з Навальним. Канада заборонить їм в'їзд і заморозить активи, якщо їх буде знайдено. Також канадським компаніям та фізичним особам буде заборонено надавати підсанкційним особам фінансові послуги.

Санкції через смерть Олексія Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії 16 лютого. За інформацією пропагандистів, у нього під час прогулянки відірвався тромб.

Британія ввела санкції проти керівників виправної колонії. Під них потрапили шість росіян.

Також США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за смерть Навального та війну в Україні.

До речі, Австралія ввела санкції проти російських чиновників, пов'язаних з кримінально-виправною системою,