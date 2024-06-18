Канада вводит санкции против ряда россиян из-за смерти Навального
Канада вводит дополнительные санкции в отношении 13 граждан Российской Федерации из-за смерти оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.
Ограничения будут введены в соответствии с Положением о специальных экономических мерах в отношении России. Они вводятся в связи со смертью 16 февраля 2024 года заключенного российского оппозиционного лидера Алексея Навального и продолжением грубых и систематических нарушений прав человека в стране.
Объектами расследования являются чиновники и высокопоставленные сотрудники российских следственных органов, пенитенциарной службы и полиции, которые были причастны к жестокому обращению с российским оппозиционером и его смерти.
В частности, речь идет об отравлении Навального химическим нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" в 2020 году, его незаконном задержании в московском аэропорту в 2021 году после после после лечения от отравления в Германии, несоблюдении его прав человека во время заключения, нерасследовании причин его смерти и длительной задержке с передачей его останков семье.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердила неизменную приверженность Канады к привлечению к ответственности тех, кто нарушает права человека, в частности к борьбе с режимом диктатора Владимира Путина и превращением России в страну, свободную от коррупции.
"Поскольку мы живем в период многочисленных взаимосвязанных кризисов, важно держать в центре внимания усилия россиян в их борьбе за основные права и свободы. Сегодняшние санкции еще раз демонстрируют мощный фронт против грубых нарушений прав человека со стороны Кремля и подавления российского гражданского общества и политической оппозиции", - отметила Жоли.
Смерть оппозиционера Алексея Навального
Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный начал свою антикоррупционную кампанию в 2007 году. С 2011 по 2020 год Кремль неоднократно обвинял и сажал его по подставным обвинениям.
В августе 2020 года российские спецназовцы отравили политика химическим веществом "Новичок", запрещенным Конвенцией о запрещении химического оружия. Навального вывезли в Германию, где он более 5 месяцев находился на лечении.
В январе 2021 года он вернулся в Россию и был немедленно задержан в аэропорту. Политику сначала присудили более трех лет, а затем, по другому делу, приговорили к 30 годам лишения свободы.
16 февраля 2024 года Алексей Навальный умер в колонии. Российские СМИ сообщали, что причиной смерти стал отрыв тромба, однако ряд западных стран предполагает, что спецслужбы могли умышленно отравить политика.
Санкции Канады против России
Канада регулярно вводит санкции против представителей российских органов правосудия и безопасности, в частности полицейских и следователей, прокуроров, судей и работников тюрем, а также высокопоставленных чиновников российского правительства за нарушение прав человека и прав оппозиционеров.
Так, 13 июня правительство страны ввело санкции в отношении 11 физических и 16 юридических лиц РФ за поддержку агрессивной войны против Украины.
В марте Канада ввела санкции против 6 человек из-за смерти Навального и многочисленных нарушений прав человека в стране.
Добавим, что в конце мая Канада ввела санкции против компаний, которые помогали доставлять баллистические ракеты из Северной Кореи в Россию. Позже ими обстреливали территорию Украины.
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