ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канада закликала своїх громадян залишити РФ, поки доступні комерційні шляхи

Новость на русском →
Оттава, П'ятниця 30 вересня 2022 11:29
Канада закликала своїх громадян залишити РФ, поки доступні комерційні шляхи Фото: Канада закликала своїх громадян залишити РФ, поки доступні комерційні шляхи (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Канада стала черговою країною, яка закликала своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто вже там, виїхати, доки є доступні комерційні шляхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Канади.

Так, у відомстві закликали канадців уникати будь-яких поїздок до Росії через наслідки війни проти України, включаючи часткову військову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та дедалі більш обмежені варіанти перельотів.

"Якщо ви знаходитесь в Росії, ви повинні поїхати, поки ще доступні комерційні шляхи. Якщо ви залишаєтеся в Росії, поводьтеся стримано", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що громадяни Канади, які мають російське громадянство, можуть бути покликані на обов'язкову військову службу.

Нагадаємо, з подібними рекомендаціями вже виступили США, Польща, Болгарія, Латвія, Румунія та Естонія.

Як відомо, після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним в мобілізації в Росії спалахнули протести по різних регіонах. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Російська Федерація
NEWS
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України