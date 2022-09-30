Канада закликала своїх громадян залишити РФ, поки доступні комерційні шляхи
Канада стала черговою країною, яка закликала своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто вже там, виїхати, доки є доступні комерційні шляхи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Канади.
Так, у відомстві закликали канадців уникати будь-яких поїздок до Росії через наслідки війни проти України, включаючи часткову військову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та дедалі більш обмежені варіанти перельотів.
"Якщо ви знаходитесь в Росії, ви повинні поїхати, поки ще доступні комерційні шляхи. Якщо ви залишаєтеся в Росії, поводьтеся стримано", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що громадяни Канади, які мають російське громадянство, можуть бути покликані на обов'язкову військову службу.
Нагадаємо, з подібними рекомендаціями вже виступили США, Польща, Болгарія, Латвія, Румунія та Естонія.
Як відомо, після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним в мобілізації в Росії спалахнули протести по різних регіонах. Чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.
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