Канада призвала своих граждан покинуть РФ, пока доступны коммерческие пути

Канада стала очередной страной, которая призвала своих граждан не посещать Россию, а тех, кто уже там, уехать, пока есть доступные коммерческие пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.

Так, в ведомстве призвали канадцев избегать любых поездок в Россию из-за последствий войны против Украины, включая частичную военную мобилизацию, ограничения на финансовые операции и все более ограниченные варианты перелетов.

"Если вы находитесь в России, вы должны уехать, пока еще доступны коммерческие пути. Если вы остаетесь в России, ведите себя сдержанно", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что граждане Канады, имеющие российское гражданство, могут быть призваны на обязательную военную службу.