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Канада ввела санкції проти сина Лукашенка

Канада, П'ятниця 09 серпня 2024 22:43
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Канада ввела санкції проти сина Лукашенка Фото: Микола та Олександр Лукашенко (білоруські ЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Канада 9 серпня ввела санкції проти десяти фізичних осіб і шести юридичних осіб Білорусі. До списку потрапив син самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка - Микола.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади.

Як зазначається, до списку санкцій потрапили білоруські судді, які ухвалювали вироки противниками режиму Лукашенка, а також особи, які управляють військовим виробництвом у Білорусі в координації із Росією.

У детальному переліку підсанкційних осіб згаданий Микола Лукашенко. У канадському міністерстві уточнили, що він також відомий як "Коля Лукашенко". Так ЗМІ часто називають сина білоруського диктатора.

Санкції проти Білорусі

Нагадаємо, сьогодні ми вже повідомляли, що Канада розширила санкції проти фізичних та юридичних осіб Білорусі. Зокрема, обмеження запровадили проти підприємств білоруського ОПК.

Санкції запровадили проти осіб, які причетні до порушень прав людини у Білорусі та підтримки незаконної агресивної війни Росії проти України.

Також нещодавно санкції проти Білорусі запровадив Євросоюз. Обмеження були направлені на 28 осіб, оскільки вони беруть участь у репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі.

Раніше про санкції проти Білорусі оголосила Британія.

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Олександр Лукашенко Білорусь Канада
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