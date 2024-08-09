ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада ввела санкции против сына Лукашенко

Канада, Пятница 09 августа 2024 22:43
UA EN RU
Канада ввела санкции против сына Лукашенко Фото: Николай и Александр Лукашенко (белорусские СМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Канада 9 августа ввела санкции против десяти физических лиц и шести юридических лиц Беларуси. В список попал сын самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко - Николай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

Как отмечается, в санкционный список попали белорусские судьи, которые выносили приговоры противниками режима Лукашенко, а также лица, которые управляют военным производством в Беларуси в координации с Россией.

В подробном перечне подсанкционных лиц упомянут Николай Лукашенко. В канадском министерстве уточнили, что он также известен как "Коля Лукашенко". Так СМИ часто называют сына белорусского диктатора.

Санкции против Беларуси

Напомним, сегодня мы уже сообщали, что Канада расширила санкции против физических и юридических лиц Беларуси. В частности, ограничения ввели против предприятий белорусского ОПК.

Санкции ввели против лиц, причастных к нарушениям прав человека в Беларуси и поддержке незаконной агрессивной войны России против Украины.

Также недавно санкции против Беларуси ввел Евросоюз. Ограничения были направлены на 28 человек, поскольку участвуют в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

Ранее о санкциях против Беларуси объявила Британия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Канада
NEWS
РФ снимает войска для защиты Курска: как это повлияет на ситуацию на фронте
РФ снимает войска для защиты Курска: как это повлияет на ситуацию на фронте
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев