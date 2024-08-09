Канада ввела санкции против сына Лукашенко

Канада 9 августа ввела санкции против десяти физических лиц и шести юридических лиц Беларуси. В список попал сын самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко - Николай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

В подробном перечне подсанкционных лиц упомянут Николай Лукашенко. В канадском министерстве уточнили, что он также известен как "Коля Лукашенко". Так СМИ часто называют сына белорусского диктатора.

Как отмечается, в санкционный список попали белорусские судьи, которые выносили приговоры противниками режима Лукашенко, а также лица, которые управляют военным производством в Беларуси в координации с Россией.

Санкции против Беларуси

Напомним, сегодня мы уже сообщали, что Канада расширила санкции против физических и юридических лиц Беларуси. В частности, ограничения ввели против предприятий белорусского ОПК.

Санкции ввели против лиц, причастных к нарушениям прав человека в Беларуси и поддержке незаконной агрессивной войны России против Украины.

Также недавно санкции против Беларуси ввел Евросоюз. Ограничения были направлены на 28 человек, поскольку участвуют в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

Ранее о санкциях против Беларуси объявила Британия.

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