ЄС розширив санкції проти Білорусі: під прицілом давні прихильники Лукашенка

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про введення санкцій щодо 28 осіб за їхню роль у триваючих репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Європейської Ради.

Ключові фігури та їх роль

Санкції введено проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБАЗіК) Міністерства внутрішніх справ Білорусі. Цей орган відповідає за політичні переслідування, довільні арешти і жорстоке поводження з активістами та членами громадянського суспільства.

Судова система та виправні установи

До санкційного списку занесено прокурорів і суддів, які ухвалювали політично вмотивовані вироки, особливо щодо протестувальників проти фальсифікації президентських виборів 2020 року. Санкції також торкнулися керівників виправних установ.

Пропаганда та підтримка режиму Лукашенка

Під санкції потрапили давні прихильники режиму Лукашенка, як-от генеральна директорка БелТА Ірина Акулович, ведучий програми "Сенат" на каналі СТВ і голова Молодіжної ради при Національних зборах Білорусі Микита Рачиловський, а також колишній керівник пресслужби Лукашенка Дмитро Жук. Ці особи активно поширювали неправдиву інформацію та дезінформацію, пропагували ненависть до демократичної опозиції та громадянського суспільства.

Заходи та наслідки

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер поширюються на 261 фізичну і 37 юридичних осіб.

Санкції включають заморожування активів і заборону громадянам і компаніям ЄС надавати їм кошти. Також введено заборону на поїздки, що не дозволяє цим особам в'їжджати або прямувати транзитом через територію ЄС.