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Канада ввела санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашкаджи

Новости » Политика    29.11.2018 - 21:00
Канада ввела санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджі (скрин видео)

Ограничительные меры включают замораживание всех активов этих лиц на канадской территории

Канада внесла в санкционной список 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBC News.

Санкции включают замораживание всех активов этих лиц на канадской территории, а также запрет на въезд этих людей в Канаду.

Отметим, ранее Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи.

Напомним, президент Турции Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо исказили.

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