Хашкаджи хотели убить на загородной вилле

Фото: Джамаль Хашкаджі (скрин видео)

Следствием были обнаружены две виллы, размещенные в Ялове

Саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи имели намерение убить на загородной вилле в Ялове, а не в консульстве в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Hurriyet Daily News.

Как сообщается, следствием были обнаружены две виллы, размещенные в Ялове. На одной из них и хотели убить Хашкаджи. Владелец одной из них - саудовский бизнесмен Мухаммед Ахмет аль-Фавзан, который является близким другом саудовского кронпринца Мухаммада бин Салмана, второй владелец - бизнесмен Ибрагим Абдулазиз аль-Омари.

"Позже они решили совершить убийство в консульстве, которое имеет дипломатическую защиту", - указал источник.

Следствие вышло на аль-Фавзана через его телефонные разговоры с одним из подозреваемых за день до убийства Хашкаджи. Ему могли звонить, чтобы решить, где спрятать тело журналиста после убийства. Аль-Фавзан выехал из Турции до убийства и не возвращался в течение последних двух месяцев. Так же как и аль-Омари, который имеет в Турции бизнес, но сейчас находится за пределами страны.

Отметим, в распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста.

Также верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала привлечь к ответственности всех лиц, имеющих причастность к убийству Хашкаджи.