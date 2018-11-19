Германия запретила въезд 18 подозреваемым в убийстве журналиста Хашкаджи

Фото: Гайко Маас (facebook.com-heiko.maas.98)

По словам главы МИД, Германия тесно сотрудничает с Францией и Великобританией по этому вопросу

Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в посольстве страны в Стамбуле (Турция). Об этом в понедельник, 19 ноября, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

По его словам, ФРГ тесно сотрудничает с Великобританией и Францией в вопросе запрета въезда указанным лицам на территорию Шенгенской зоны.

"Все больше вопросов, чем ответов по делу Хашкаджи. Согласовали наши действия с Францией и Великобританией. Германия начала процесс запрета 18 гражданам Саудовской Аравии, подозреваемым в совершении преступления, въезжать на территорию Шенгенской зоны", - отметил глава МИД Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте.

В Турции также есть материалы в деле об убийстве Хашкаджи, которые противоречат выводам прокуратуры Саудовской Аравии. В частности в Турции опровергли выводы саудовской прокуратуры о том, что журналист умер от смертельной дозы наркотиков.

Кроме того, в Турции подозревают, что тело журналиста могли вывезти с территории страны в чемоданах.