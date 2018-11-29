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Канада ввела санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії через вбивство Хашкаджі

Новини » Політика    29.11.2018 - 21:00
Канада ввела санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії через вбивство Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін відео)

Обмежувальні заходи включають заморожування всіх активів цих осіб на канадській території

Канада внесла в санкційний список 17 підданих Саудівської Аравії через вбивство саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBC News.

Санкції передбачають заморожування всіх активів цих осіб на канадській території, а також заборону на в'їзд цих людей в Канаду.

Зазначимо, раніше Німеччина заборонила в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадян Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством Хашкаджі.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган заявляв, що наказ про вбивство саудівського журналіста був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії.

Додамо, голова турецької партії Vatan Догові Перинчек заявляв, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Пізніше з'явилася інформація про те, що тіло журналіста розчленували, а його обличчя спотворили.

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