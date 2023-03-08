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Канада врятувала Україну в перші дні війни, - фон дер Ляєн

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Оттава, Середа 08 березня 2023 12:57
Канада врятувала Україну в перші дні війни, - фон дер Ляєн Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Канада зробила вирішальний внесок в обороноздатність України через роки військової підготовки наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, яку цитує Spiegel.

"Я не можу переоцінити це: Канада врятувала Україну в перші кілька днів", - сказала вона у своїй промові в парламенті в Оттаві.

За словами фон дер Ляєн, Канада зрозуміла важливість того, що відбувається в Україні раніше за багатьох інших, у тому числі європейців.

Зазначається, що розпочавши військову підготовку українських бійців після російської анексії Криму в 2014 році, Канада зробила вирішальний внесок в обороноздатність України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Фон дер Ляєн також подякувала прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за співпрацю в наданні допомоги Україні: "Все, що ми зробили для України, ми зробили разом".

Нагадаємо, 24 лютого Канада виділила новий пакет допомоги Україні на 32 млн доларів.

Канада також веде перемовини щодо постачання сотень сучасних безпілотників Україні.

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Канада Евросоюз Урсула фон дер Ляйєн
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