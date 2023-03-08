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Канада спасла Украину в первые дни войны, - фон дер Ляен

Новина українською →
Оттава, Среда 08 марта 2023 12:57
Канада спасла Украину в первые дни войны, - фон дер Ляен Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Канада внесла решающий вклад в обороноспособность Украины путем лет военной подготовки наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое цитирует Spiegel.

"Я не могу переоценить это: Канада спасла Украину в первые несколько дней", - сказала она в своем выступлении в парламенте в Оттаве.

По словам фон дер Ляйен, Канада поняла важность того, что происходит в Украине раньше многих других, в том числе европейцев.

Отмечается, что, начав военную подготовку украинских бойцов после российской аннексии Крыма в 2014 году, Канада внесла решающий вклад в обороноспособность Украины в начале российского вторжения в феврале 2022 года.

Фон дер Ляйен также поблагодарила премьер-министра Канады Джастина Трюдо за сотрудничество в оказании помощи Украине: "Все, что мы сделали для Украины, мы сделали вместе".

Напомним, 24 февраля Канада выделила новый пакет помощи Украине на 32 млн долларов.

Канада также ведет переговоры по поставкам сотен современных беспилотников Украине.

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Канада Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
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