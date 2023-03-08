Канада веде перемовини про постачання Україні сотень сучасних дронів, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post .

"Оттава веде перемовини про постачання Україні сотень високотехнологічних вироблених у Канаді дронів, які українці назвали “єдиним продуктом на ринку, що вдовольняє усі наші операційні потреби", - пишуть ЗМІ.

У матеріали вказується, що віцепрем'єр України Юлія Свириденко влітку надіслала листа міністрам оборони та фінансів Канади із запитом на надання 300 дронів Teledyne Flir R70 Skyranger, які виготовляються у провінції Онтаріо.

Як зазначає National Post, якщо Канада погодиться передати БПЛА та забезпечити навчання українських військових, то це їй обійдеться приблизно у 115 мільйонів доларів США.

"Запит на передачу дронів до недавнього часу не був пріоритетом, однак джерела стверджують, що до укладення угоди тепер залучено Канадську комерційну корпорацію - державний концерн, який допомагає іноземним урядам закуповувати канадські товари", - додає видання.