Канада виділить Україні 2,5 млрд доларів допомоги, - прем'єр Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на суму 2,5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ці гроші допоможуть Україні отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду, сказав Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
На спільній пресконференції Марк Карні подякував Володимиру Зеленському за зустріч із ним у Канаді в "цей вирішальний момент мирного процесу".
Прем'єр-міністр Канади зазначив, що зараз "є умови та можливості для справедливого та тривалого миру", але для цього потрібно "бажання Росії".
Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні на шляху до Флориди.
У неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський має провести переговори з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
За даними ЗМІ, під час зустрічі Зеленський планує спробувати зняти ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди. Він наголошує, що обов’язково підніме тему територій, зокрема обговорюватиме Донбас і Запорізьку АЕС. До розмови також долучаться європейські партнери - у форматі онлайн.
"Жодного дня не втрачаємо. Багато може вирішитися до Нового року", - сказав Зеленський.
Своєю чергою посол США в НАТО Метью Вітакер спрогнозував терміни укладення миру між Україною та Росією.
Він сказав, що на нинішньому етапі переговорів за сприяння Білого дому укласти мирну угоду можна буде "протягом найближчих 90 днів".