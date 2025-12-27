Канада виділить Україні 2,5 млрд доларів допомоги, - прем'єр Карні

Ці гроші допоможуть Україні отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду, сказав Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

На спільній пресконференції Марк Карні подякував Володимиру Зеленському за зустріч із ним у Канаді в "цей вирішальний момент мирного процесу".

Прем'єр-міністр Канади зазначив, що зараз "є умови та можливості для справедливого та тривалого миру", але для цього потрібно "бажання Росії".