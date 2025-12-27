RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Канада выделит Украине 2,5 млрд долларов помощи, - премьер Карни

Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эти деньги помогут Украине получить финансирование от Международного валютного фонда, сказал Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции Марк Карни поблагодарил Владимира Зеленского за встречу с ним в Канаде в "этот решающий момент мирного процесса".

Премьер-министр Канады отметил, что сейчас "есть условия и возможности для справедливого и длительного мира", но для этого нужно "желание России".

 

 

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни на пути во Флориду.

Встреча Зеленского и Трампа

В воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По данным СМИ, во время встречи Зеленский планирует попытаться снять ключевые разногласия по проекту мирного соглашения. Он отмечает, что обязательно поднимет тему территорий, в частности будет обсуждать Донбасс и Запорожскую АЭС. К разговору также присоединятся европейские партнеры - в формате онлайн.

"Ни одного дня не теряем. Многое может решиться до Нового года", - сказал Зеленский.

В свою очередь посол США в НАТО Мэтью Уитакер спрогнозировал сроки заключения мира между Украиной и Россией.

Он сказал, что на нынешнем этапе переговоров при содействии Белого дома заключить мирное соглашение можно будет "в течение ближайших 90 дней".

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаВойна в Украине