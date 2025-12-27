Канада выделит Украине 2,5 млрд долларов помощи, - премьер Карни

Эти деньги помогут Украине получить финансирование от Международного валютного фонда, сказал Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции Марк Карни поблагодарил Владимира Зеленского за встречу с ним в Канаде в "этот решающий момент мирного процесса".

Премьер-министр Канады отметил, что сейчас "есть условия и возможности для справедливого и длительного мира", но для этого нужно "желание России".