Канада выделит Украине 2,5 млрд долларов помощи, - премьер Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Эти деньги помогут Украине получить финансирование от Международного валютного фонда, сказал Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На совместной пресс-конференции Марк Карни поблагодарил Владимира Зеленского за встречу с ним в Канаде в "этот решающий момент мирного процесса".
Премьер-министр Канады отметил, что сейчас "есть условия и возможности для справедливого и длительного мира", но для этого нужно "желание России".
Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни на пути во Флориду.
Встреча Зеленского и Трампа
В воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
По данным СМИ, во время встречи Зеленский планирует попытаться снять ключевые разногласия по проекту мирного соглашения. Он отмечает, что обязательно поднимет тему территорий, в частности будет обсуждать Донбасс и Запорожскую АЭС. К разговору также присоединятся европейские партнеры - в формате онлайн.
"Ни одного дня не теряем. Многое может решиться до Нового года", - сказал Зеленский.
В свою очередь посол США в НАТО Мэтью Уитакер спрогнозировал сроки заключения мира между Украиной и Россией.
Он сказал, что на нынешнем этапе переговоров при содействии Белого дома заключить мирное соглашение можно будет "в течение ближайших 90 дней".