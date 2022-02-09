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Канада рассматривает возможность отправки дополнительных сил в Восточную Европу

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Рига, Среда 09 февраля 2022 18:54
Канада рассматривает возможность отправки дополнительных сил в Восточную Европу Фото: министр обороны Канады Анита Ананд (thestar.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады рассматривает возможность отправки военного подкрепления в Восточную Европу. В частности, из-за сложной ситуации в сфере безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Мы рассматриваем варианты укрепления всей Восточной Европы", - заявила министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Латвию.

Министр подчеркнула, что Канада разместила в Латвии около 500 военнослужащих. В то же время она добавила, что Оттава обеспокоена агрессией РФ против Украины.

"Я глубоко обеспокоен агрессией России в отношении Украины. Мы очень серьезно относимся к защите восточного фронта НАТО", - добавила Ананд.

Напомним, в Нацгвардии начался курс подготовки боевых медиков под руководством инструкторов операции UNIFIER. Канадские инструкторы учат гвардейцев спасать жизни во время боя с помощью новейших средств.

Кроме того, Канада приняла решение расширить военную миссию UNIFIER в Украине до 400 инструкторов.

В то же время Канада из-за угрозы вторжения РФ в Украину переместила 30% своих военных инструкторов на запад страны.

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НАТО Канада Вторжение России в Украину
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