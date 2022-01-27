ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Канада расширит военную миссию в Украине: разместит до 400 инструкторов

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 01:20
Канада расширит военную миссию в Украине: разместит до 400 инструкторов Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канада приняла решение расширить общую военную миссию UNIFIER в Украине. Оттава увеличит число инструкторов в два раза - до 400 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Канадские военные инструкторы продолжат находиться в Украине в рамках Unifier до 2025 года, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Около 60 канадских военнослужащих отправятся в Украину в ближайшие дни.

Также Канада должна направить около 340 миллионов долларов помощи.

Канада считает, что угроза российского наступления на Украину касается канадских национальных интересов, ведь, по словам министра финансов Христи Фриланд, Россия поддерживает международное устройство и идеи демократии.

В то же время, по словам министра иностранных дел Мелани Джоли, Канада отдана дипломатическим попыткам разрешить конфликт.

Миссия UNIFIER - это общая канадско-украинская военная миссия, призванная увеличить обороноспособность Вооруженных сил Украины через обмен опытом и совместные военные учения.

Этим военным не будет позволено участвовать в боевых операциях вместе с украинскими военными. Канадские военные будут находиться в Украине как советники и консультанты.

Напомним, в Нацгвардии начался курс подготовки боевых медиков под руководством инструкторов операции UNIFIER. Канадские инструкторы учат гвардейцев спасать жизни во время боя с помощью новейших средств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
Советники "нормандской четверки" встретились в Париже: первые подробности
Советники "нормандской четверки" встретились в Париже: первые подробности
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ