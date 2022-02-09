Канада розглядає можливість відправки додаткових сил до Східної Європи

Уряд Канади розглядає можливість відправки військового підкріплення в Східну Європу. Зокрема, через складну ситуацію у сфері безпеки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Ми розглядаємо варіанти зміцнення всієї Східної Європи", - заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час візиту до Латвії.

Міністр підкреслила, що Канада розмістила в Латвії близько 500 військовослужбовців. Водночас вона додала, що Оттава стурбована агресією РФ проти України.

"Я глибоко стурбований агресією Росії щодо України. Ми дуже серйозно ставимося до захисту Східного фронту НАТО", - додала Ананд.