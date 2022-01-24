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Нацгвардия начала подготовку боевых медиков

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Украина, Понедельник 24 января 2022 17:57
Нацгвардия начала подготовку боевых медиков Фото: в Нацгвардии начался курс подготовки боевых медиков (mvs.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В Нацгвардии начался курс подготовки боевых медиков под руководством инструкторов операции UNIFIER. Канадские инструкторы учат гвардейцев спасать жизни во время боя с помощью новейших средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Курс тактической помощи раненым в боевых условиях (Tactical Combat Casualty Care), который проводят 4 инструктора операции UNIFIER и 2 инструктора от Нацгвардии, продлится 3 недели. За это время из бойцов планируют сделать квалифицированных специалистов своего дела.

"Мы предоставим гвардейцам много информации по оказанию домедицинской помощи и отработаем с ними разные боевые ситуации, которые помогут спасать жизни на поле боя. Этот курс на шаг выше базового уровня, он предназначен не для всех военных, а именно для боевых медиков", - рассказал один из инструкторов ВС Канады.

На первой неделе гвардейцы отработают все теоретические вопросы и повторят основы оказания медицинской помощи, а также научатся работать с новым оборудованием. После этого их ждет отработка тактических сценариев, максимально приближенных к боевым условиям. Они будут усваивать информацию для дальнейшей инструкторской деятельности.

"Курс построен на принципах, применяемых в Канаде. В нем собран опыт боевых операций, а также опыт других стран, таких как США, Новая Зеландия и Австралия. Инструкторы предоставят весь учебный материал, который может потребоваться. Они должны научить людей оказывать помощь без участия медика", - добавил канадский инструктор.

После прохождения курса военные будут знать, как правильно останавливать сильные кровотечения, прочищать дыхательные пути с помощью медицинских трубок, распознавать и бороться с признаками пневмоторакса, вести тактический уход в боевых условиях и обеспечивать безопасную эвакуацию.

Фото: специалисты из Канады проводят курс для украинских боевых медиков (mvs.gov.ua)

Напомним, СБУ провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта "Антонов" в Киевской области. Спецназовцы обезвредили условных "террористов", захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.

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