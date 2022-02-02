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Канада переместила часть своих военных инструкторов в западные регионы Украины

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Среда 02 февраля 2022 16:47
Канада переместила часть своих военных инструкторов в западные регионы Украины Фото: Канада переместила часть своих военных инструкторов в западные регионы Украины (twitter.com/Legion_Magazine)
Автор: Валерия Полищук

Канада переместила 30% своих военных инструкторов, которые находятся в Украине, в западные регионы страны. В частности, из-за угрозы российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Канадский подполковник Люк-Фредерик Гильберт сообщил, что военные вывели 60 военнослужащих из пяти мест дислокации - Одессы, поселка Старе Киевской области, Николаева, Десны и Борисполя - и перевели их на новые базы к западу от реки Днепр, главной географической особенности, разделяющей Украину.

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что перемещение инструкторов осуществляется в целях безопасности канадских войск, однако не сообщила никаких подробностей.

Гилберт сказал, что военнослужащие, которых коснулся приказ о переезде, теперь возобновят обучение в других частях страны.

Напомним, в Нацгвардии начался курс подготовки боевых медиков под руководством инструкторов операции UNIFIER. Канадские инструкторы учат гвардейцев спасать жизни во время боя с помощью новейших средств.

Кроме того, Канада приняла решение расширить военную миссию UNIFIER в Украине до 400 инструкторов.

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