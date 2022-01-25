Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину, - СМИ
Правительство Канады призвало членов семей дипломатических работников, находящихся в Украине, покинуть страну. Ранее власти рекомендовали канадцам покинуть Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Globe and Mail.
Высокопоставленный чиновник в правительстве Канады заявил, что супругам и детям до 18 лет дипломатического персонала предложено покинуть Украину.
По данным издания, официальное объявление об эвакуации сотрудников посольства будет сделано позднее 25 января.
Однако посольство в Киеве и консульство Канады во Львове останутся открытыми.
Напомним, Франция рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину.
Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.
Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Британия и Австралия.
Добавим, что ЕС не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснения от США, почему они решили принять такое решение.