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Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину, - СМИ

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Вторник 25 января 2022 15:29
Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину, - СМИ Фото: Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады призвало членов семей дипломатических работников, находящихся в Украине, покинуть страну. Ранее власти рекомендовали канадцам покинуть Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Globe and Mail.

Высокопоставленный чиновник в правительстве Канады заявил, что супругам и детям до 18 лет дипломатического персонала предложено покинуть Украину.

По данным издания, официальное объявление об эвакуации сотрудников посольства будет сделано позднее 25 января.

Однако посольство в Киеве и консульство Канады во Львове останутся открытыми.

Напомним, Франция рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Британия и Австралия.

Добавим, что ЕС не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснения от США, почему они решили принять такое решение.

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