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Канада предлагает своим гражданам покинуть Украину

Новина українською →
Канада, Вторник 25 января 2022 08:20
Канада предлагает своим гражданам покинуть Украину Фото: Канада предлагает своим гражданам покинуть Украину (flickr. com)
Автор: Наталья Скороход

Канада предлагает своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы вторжения России. При этом речь пока не идет о срочной эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Канады.

Министерство иностранных дел предлагает своим гражданам не ездить в Украину из-за угрозы военного вторжения России. Также в тех случаях, когда канадцы уже находятся в нашей стране, им предлагают оценить самостоятельно риски.

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым", - говорится в заявлении министерства.

Также канадцев предупредили об опасности поездок на неподконтрольные территории Донбасса и в Крым, поскольку возможности по оказанию консульской помощи канадцам в этих районах крайне ограничены.

Отметим, что сообщение МИД Канады о предложении покинуть Украину несет рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению.

В то же время, как отмечает CTV News, речь пока не идет и об эвакуации дипломатов из Украины - правительство следит за ситуацией. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, решение о выводе канадского персонала будет приниматься, исходя из "безопасности на местах".

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине… У нас есть много планов на случай непредвиденных обстоятельств. Конечно, безопасность канадских дипломатов и их семей имеет первостепенное значение, и мы продолжим поддерживать Украину и обеспечивать безопасность канадцев и украинцев", - сказал Трюдо.

Напомним, что об эвакуации дипломатов заявило США. Сообщение появилось на сайте Госдепартамента.

Также сообщалось, что Франция рекомендует своим гражданам не ездить в Украину.

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