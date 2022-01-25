Канада предлагает своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы вторжения России . При этом речь пока не идет о срочной эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Канады.

Министерство иностранных дел предлагает своим гражданам не ездить в Украину из-за угрозы военного вторжения России. Также в тех случаях, когда канадцы уже находятся в нашей стране, им предлагают оценить самостоятельно риски.

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым", - говорится в заявлении министерства.

Также канадцев предупредили об опасности поездок на неподконтрольные территории Донбасса и в Крым, поскольку возможности по оказанию консульской помощи канадцам в этих районах крайне ограничены.

Отметим, что сообщение МИД Канады о предложении покинуть Украину несет рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению.

В то же время, как отмечает CTV News, речь пока не идет и об эвакуации дипломатов из Украины - правительство следит за ситуацией. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, решение о выводе канадского персонала будет приниматься, исходя из "безопасности на местах".