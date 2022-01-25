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Канада закликала сім'ї дипломатів покинути Україну, - ЗМІ

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Вівторок 25 січня 2022 15:29
Канада закликала сім'ї дипломатів покинути Україну, - ЗМІ Фото: Канада закликала сім'ї дипломатів покинути Україну (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади закликав членів сімей дипломатичних працівників, які перебувають в Україні, покинути країну. Раніше влада рекомендували канадцям покинути Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.

Високопоставлений чиновник в уряді Канади заявив, що подружжю і дітям до 18 років дипломатичного персоналу запропоновано покинути Україну.

За даними видання, офіційне оголошення про евакуацію співробітників посольства буде зроблено пізніше 25 січня.

Однак посольство в Києві та консульство Канади у Львові залишаться відкритими.

Нагадаємо, Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Британія і Австралія.

Додамо, що ЄС не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України і чекає пояснення від США, чому вони вирішили прийняти таке рішення.

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