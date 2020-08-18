Канада призвала провести новые выборы в Беларуси

Канада не признает итоги президентских выборов в Беларуси и призывает провести новые. Оттава также осуждает притеснение мирных протестующих в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Франсуа-Филиппа Шампаня, опубликованном в его Twitter.

"Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии и призываем к свободным и справедливым выборам", - заявил Шампань.

По его словам, Канада просит ОБСЕ провести тщательное расследование прошедших в республике выборов президента.

Кроме того, Шампань отметил, что Оттава осуждает притеснение мирных протестующих в Беларуси.

"Тысячи людей по всей Беларуси вышли на улицу, требуя прекращения полицейской жестокости, освобождение политических пленников и честных выборов. Мы продолжим поддерживать народ Беларуси и работать с международными партнерами, чтобы их голоса были услышаны, а ответственные за подрыв демократии и совершение жестоких действий против протестующих были привлечены к ответственности", - заявил Шампань.

Напомним, глава ОБСЕ хочет посетить Беларусь для переговоров с правительством и оппозицией

ЕС не признает результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций по отношению к виновным в насилии во время протестов.

Также сообщалось, что президента Беларуси Александра Лукашенко объявили в ЕС персоной "нон грата".

Отметим, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста. Часть беларусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.