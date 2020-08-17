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Лукашенко объявили персоной нон грата в ЕС

Брюссель, Понедельник 17 августа 2020 14:45
Лукашенко объявили персоной нон грата в ЕС
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми

Президенту Беларуси Александру Лукашенко может быть отказано во въезде в ряд европейских стран. Депутаты Европарламента объявили его персоной нон грата в Евросоюзе.

Об этом говорится в совместном заявлении партий Европейского парламента, сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

В ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и указывают на победу Светланы Тихановской.

"Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", - отмечается в нем.

Напомним, Александр Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами.

Вместе с тем, Лукашенко в очередной раз заявил, что новых выборов президента не будет.

Однако, он выразил готовность поделиться президентскими полномочиями после изменения конституции Беларуси.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоЕвросоюзперсона non-grata
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