Канада закликала провести нові вибори в Білорусі

Канада не визнає підсумки президентських виборів в Білорусі і закликає провести нові. Оттава також засуджує утиски мирних протестуючих в Білорусі.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ країни Франсуа-Філіпа Шампань, опублікованому в його Twitter.

"Ми не визнаємо результати цих сфальсифікованих президентських виборів в Білорусії і закликаємо до вільних і справедливих виборів", - заявив Шампань.

За його словами, Канада просить ОБСЄ провести ретельне розслідування минулих в республіці виборів президента.

Крім того, Шампань зазначив, що Оттава засуджує утиски мирних протестуючих в Білорусі.

"Тисячі людей по всій Білорусі вийшли на вулицю, вимагаючи припинення поліцейської жорстокості, звільнення політичних бранців і чесних виборів. Ми продовжимо підтримувати народ Білорусі і працювати з міжнародними партнерами, щоб їхні голоси були почуті, а відповідальні за підрив демократії і вчинення жорстоких дій проти учасників протесту були притягнуті до відповідальності ", - заявив Шампань.

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