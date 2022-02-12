Канада предоставит Украине пакет финпомощи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter .

"У меня был важный разговор с моим другом премьером Канады Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины. Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе", - написал он.

При этом Зеленский уточнил, что Канада утвердила дополнительный пакет важной макрофинансовой поддержки со стороны Канады.