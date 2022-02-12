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Канада надасть Україні пакет фіндопомоги

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Субота 12 лютого 2022 22:16
Канада надасть Україні пакет фіндопомоги Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади прийняв рішення надати Україні пакет фінансової допомоги. Таке рішення привітав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"У мене була важлива розмова з моїм другом прем'єром Канади Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля наших союзників по деескалації. Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна і Канада разом", - написав він.

При цьому Зеленський уточнив, що Канада затвердила додатковий пакет важливої макрофінансової підтримки з боку Канади.

Нагадаємо, Канада розглядає можливість відправки додаткових сил до Східної Європи на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Крім того, Канада прийняла рішення розширити військову місію UNIFIER в Україні до 400 інструкторів.

Разом з тим Канада через загрозу вторгнення РФ в Україну перемістила 30% своїх військових інструкторів на захід країни.

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Володимир Зеленський Канада Джастін Трюдо
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