Канада надасть Україні пакет фіндопомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter .

"У мене була важлива розмова з моїм другом прем'єром Канади Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля наших союзників по деескалації. Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна і Канада разом", - написав він.

При цьому Зеленський уточнив, що Канада затвердила додатковий пакет важливої макрофінансової підтримки з боку Канади.