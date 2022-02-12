Канада надасть Україні пакет фіндопомоги
Уряд Канади прийняв рішення надати Україні пакет фінансової допомоги. Таке рішення привітав президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.
"У мене була важлива розмова з моїм другом прем'єром Канади Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля наших союзників по деескалації. Вітаю рішення Канади надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що Україна і Канада разом", - написав він.
При цьому Зеленський уточнив, що Канада затвердила додатковий пакет важливої макрофінансової підтримки з боку Канади.
Нагадаємо, Канада розглядає можливість відправки додаткових сил до Східної Європи на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.
Крім того, Канада прийняла рішення розширити військову місію UNIFIER в Україні до 400 інструкторів.
Разом з тим Канада через загрозу вторгнення РФ в Україну перемістила 30% своїх військових інструкторів на захід країни.