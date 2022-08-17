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Канада предоставит Украине 350 млн долларов: на что пойдут деньги

Фото: Канада предоставит Украине 350 млн долларов (flickr)
Автор: Елизавета Драбкина

Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (или 349 млн американских долларов) помощи на закупку газа к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону", - написал он.

Резников поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо, министра финансов Канады Христю Фриланд и всего канадского народа за непоколебимую поддержку Украине в борьбе за свободу и демократию.

Напомним, Кабмин одобрил привлечение более 350 млн долларов льготного кредита от Канады.

Кроме того, министры обороны США и Канады обсудили помощь Украине в сфере обороны.

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КанадаАлексей Резников