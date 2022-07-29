Украина получит дополнительно свыше 350 млн долларов от Канады
Кабинет министров Украины одобрил привлечение свыше 350 млн долларов льготного кредита от Канады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Сообщается, что сумма льготного кредита будет увеличена на 351 млрд долларов - до 1,131 млрд. Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей.
Отметим, 17 июня от Канады поступил 1 млрд канадских долларов (эквивалентно 0,773 млрд долларов США) кредита на льготных условиях. Срок погашения кредита - 10 лет, процентная ставка - 1,69% годовых.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от Италии беспроцентный кредит на 200 млн евро. Деньги пойдут на заработные платы для учителей.
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