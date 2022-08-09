Министры обороны США и Канады обсудили помощь Украине в сфере обороны

Министры обороны США и Канады в ходе телефонного разговора обсудили вопросы давления НАТО на вторжение России в Украину, а также подняли вопрос дальнейшей военной помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В официальном сообщении по итогам звонка сообщается, что министр обороны США Ллойд Остин и его канадская коллега, министр национальной обороны Анита Ананд, обсудили по телефону оказание Канадой помощи Украине в сфере обороны.

Собеседники также договорились продолжать тесную координацию по двусторонним и глобальным вопросам в сфере обороны обеих стран от внешних угроз.