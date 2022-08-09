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Министры обороны США и Канады обсудили помощь Украине в сфере обороны

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Вашингтон, Вторник 09 августа 2022 07:45
Министры обороны США и Канады обсудили помощь Украине в сфере обороны Фото: министры обороны США и Канады обсудили помощь Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры обороны США и Канады в ходе телефонного разговора обсудили вопросы давления НАТО на вторжение России в Украину, а также подняли вопрос дальнейшей военной помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В официальном сообщении по итогам звонка сообщается, что министр обороны США Ллойд Остин и его канадская коллега, министр национальной обороны Анита Ананд, обсудили по телефону оказание Канадой помощи Украине в сфере обороны.

Собеседники также договорились продолжать тесную координацию по двусторонним и глобальным вопросам в сфере обороны обеих стран от внешних угроз.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что по канадской программе UNIFIER были подготовлены более 33 тысяч украинских военных.

До этого сообщалось, что США и союзники обсуждают возможность обучения украинских пилотов управлению истребителями западного образца. Чтобы в перспективе поставить военные самолеты на вооружение Украины.

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