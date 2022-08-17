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Канада надасть Україні 350 млн доларів: на що підуть гроші

Фото: Канада надасть Україні 350 млн доларів (flickr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів (або 349 млн американських доларів) допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", - написав він.

Резніков подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, міністру фінансів Канади Христі Фріланд й усьому канадському народу за непохитну підтримку Україні в боротьбі за свободу та демократію.

Нагадаємо, Кабмін схвалив залучення понад 350 млн доларів пільгового кредиту від Канади.

Окрім того, міністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері оборони.

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КанадаОлексій Резніков