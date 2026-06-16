Канада почне переозброювати Польщу у рамках незалежності від США

Монреальська компанія виграла тендер на суму понад 10 мільйонів доларів. Предметом угоди стали тактичні радіостанції канадського виробництва.

Читайте також: У Вірменії проведуть військові навчання з трьома країнами НАТО

Канадці працюватимуть не самі, а партнерстві з польським підприємством Enamor International. Це забезпечить швидку інтеграцію технологій у польське військо.

Постачання розпочнеться вже цього року. Контракт розрахований на тривалий термін - до 2030 року.

Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про це під час саміту G7 у Франції. Перед зустріччю з лідерами ЄС він зазначив: "Перший конкретний приклад. Буде ще багато".

Що таке програма SAFE

Програма "Дії безпеки для Європи" (SAFE) має бюджет у 150 мільярдів євро. Її створили для зміцнення оборонного сектора континенту. Головна мета ініціативи - зменшити військову залежність Європи від Сполучених Штатів. Канада стала єдиною неєвропейською державою, яку офіційно допустили до цієї програми.

Участь у SAFE дає канадцям великі переваги:

пільговий доступ до оборонних замовлень;

кредити з низькими відсотками;

можливість реалізації спільних проєктів з європейськими гігантами.

Уряд Канади заплатив за вступ до програми 10 мільйонів євро. Чиновники ЄС вважають цей внесок справедливим з огляду на масштаби майбутніх контрактів.

Новий курс канадського прем'єра

У матеріалі наголошується, що зараз Оттава почала активне зближення з Брюсселем на тлі складних зв'язків зі Штатами. Прем'єр Марк Карні бачить у Європі центрального партнера для побудови нового світового порядку. Це стосується і безпеки, і торгівлі.

"Канада та ЄС ніколи не були ближчими", – наголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Сторони вже готують наступні кроки: лідери обговорять спільну роботу у сфері цифрової торгівлі. Також у фокусі уваги - видобуток критично важливої сировини для оборонної промисловості.